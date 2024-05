La Soluzione ♚ Le stelle in fondo al mare La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ASTERIE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ASTERIE

Significato della soluzione per: Le stelle in fondo al mare Asteria (in greco antico: stea, Asterìa) è un personaggio della mitologia greca, figlia della titanide Febe e del titano Ceo. Italiano: Sostantivo: aster ( approfondimento) m inv. . (botanica) erba del genere asteracee, con infiorescenze a capolino di vario colore. (biologia) nelle cellule animali, zona esterna a struttura raggiata dell’apparato dei microtubuli. Sillabazione: à | ster . Etimologia / Derivazione: dal latino aster che deriva dal greco st cioè "stella, fiore a stella" . Termini correlati: asteracee, composite.

