La tiene segreta il cuoco

: Ricetta – in cucina, esplicazione delle modalità di preparazione di un alimento Ricetta – in medicina, documento redatto da un medico Ricettario – ricette tecniche riguardanti svariati argomenti.

Italiano: Sostantivo: ricetta ( approfondimento) f sing (pl.: ricette) . (medicina) (farmacologia) disposizione medica scritta consegnata al paziente, o a chi per esso, per l'acquisto di un farmaco non da banco sono andato in farmacia ad acquistate un farmaco con una ricetta bianca e perciò ho dovuto pagarla completamente. sono andato in farmacia ad acquistate un farmaco con una ricetta rossa e perciò ho dovuto pagare solo il ticket.