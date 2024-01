La definizione e la soluzione di: La Casa che produce il profumo J adore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Della campagna per il famosissimo profumo j'adore, mentre natalie portman figura nella campagna per il profumo miss dior chérie, per la regia di sofia coppola...

Christian Ernest Dior /kis'tj~ dj:/ (Granville, 21 gennaio 1905 – Montecatini Terme, 24 ottobre 1957) è stato uno stilista e imprenditore francese che rilanciò nel dopoguerra la moda parigina, ridandole rilievo e prestigio internazionale.

Italiano

Sostantivo

tarocco m sing (pl.: tarocchi)

(carte) ciascuna delle carte di un mazzo di tarocchi, specialmente le ventidue (arcani maggiori) rappresentanti personaggi e allegorie oggetto contraffatto quella borsa sembra di Dior, ma è chiaramente un tarocco utensile da cucina simile ad una spatola, utile a raschiare superfici e lavorare o dividere impasti (botanica) varietà di arancia coltivata generalmente in Sicilia e caratterizzata dal suo succo rosso sangue

Sillabazione

ta | ròc | co

Pronuncia

IPA: /ta'rkko/

Etimologia / Derivazione

(carte) etimologia sconosciuta

etimologia sconosciuta (botanica) voce di origine siciliana

Sinonimi

(botanica) arancio

arancio falso

Contrari