La bici abbreviata in MTB

Curiosità su: Attività svolte con la mountain bike, vedi mountain biking. la mountain bike (lett. "bicicletta da montagna", spesso abbreviata in mtb, acronimo di mountain/trials...

La mountain bike (lett. "bicicletta da montagna", spesso abbreviata in MTB, acronimo di Mountain/Trials Bike o Mountain Trail Bike; in italiano "rampichino") è una bicicletta strutturata in maniera da potersi muovere agevolmente al di fuori delle strade asfaltate o le piste ciclabili, ed affrontare terreni sconnessi, sia in salita che in discesa. Per cui, in genere è dotata di sospensioni (quasi sempre ammortizzate), sia anteriori che posteriori (come le moto da cross) e di gomme molto più larghe e ben tassellate, rispetto alle normali biciclette da città o a quelle da corsa. Il telaio di una mountain bike deve essere anche più robusto, benché i materiali siano quelli tipici (alluminio, carbonio, acciaio, ecc), per cui un peso maggiore sarà la costante caratterizzante.

Ad oggi, esistono savriate tipologie di mezzi MTB, progettate e costruite in base ai differenti sentieri e percorsi da affrontare e in base alle esigenze personali. Dalle cosiddette Down-Hill (DH), bici completamente ammortizzate a corsa lunga, adatte per "correre giù dalla collina", affrontando salti anche di 2 metri (e più), ma inadatte alla risalita, alle più leggere "MTB front", dotate della sola forcella anteriore ammortizzata, per smorzare almeno le sollecitazioni sulle braccia, durante le discese nei percorsi accidentati. Se la MTB-DH è la regina delle MTB, la "front" è la MTB più simile alle bici da strada, ma che viene utilizzata nei sentieri ove la discesa non presenti troppe insidie (quindi, è una MTB molto limitata). Il carro posteriore delle front, viene lasciato rigido (hardtail), senza ammortizzatore, per evitare al massimo l'eventuale spreco di energia causato dalle oscillazioni del ammortizzatore, nelle pedalate più vigorose in salita.

Le MTB con sospensioni anteriori e posteriori, vengono chiamate "full" (da full suspended o sospensione completa o bi-ammortizzata), tipiche delle categorie come cross country, down country, trail bike, all mountain, enduro e downhill.

Nonostante la MTB nasca priva di sospensioni (negli anni settanta), ad oggi esistono ancora alcune eccezioni di MTB prive di sospensioni. Una è la fatbike, che monta di copertoni molto molto ampi (con sezioni quasi da moto), per uso sui terreni estremi come neve, sabbia, fango, ecc, dove le tipiche MTB sarebbero limitate.

Italiano

Sostantivo

bicicletta ( approfondimento) f sing (pl.: biciclette)

(ecologia) (tecnologia) mezzo meccanico di trasporto su due ruote azionato dalla forza delle gambe che agiscono su pedali collegati alla ruota posteriore per mezzo di una catena metallica azionante un rapporto a corona dentata anche i bambini si divertono parecchio in bicicletta (sport) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

bi | ci | clét | ta

Pronuncia

IPA: /biti'kletta/

Etimologia / Derivazione

derivato dal sostantivo biciclo, composto dal latino bis ovvero "due" e dal greco cyclus ossia "cerchio", cioè "con due cerchi, con due ruote"

Citazione

Sinonimi

ciclo, biciclo

( senso figurato ) due ruote

due ruote (familiare) bici

(obsoleto) velocipede

Parole derivate

biciclettare, biclettata

Termini correlati

tandem, BMX, mountain bike

