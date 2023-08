Nelle bici è regolabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nelle bici è regolabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SELLINO

Significato/Curiosita : Nelle bici e regolabile

In bici) è un veicolo azionato dalla forza muscolare umana degli arti inferiori, costituito da un telaio cui sono vincolate due ruote allineate e dotato... Il titolo. tournure o sellino — sottostruttura che sosteneva il panneggio della gonna femminile a fine xix secolo sella o sellino — uno dei cinque punti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

