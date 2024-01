La definizione e la soluzione di: Aprì il vaso dei mali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: aprì il vaso e da esso uscirono tutti i mali, che si avventarono furiosi sul mondo: la vecchiaia, la gelosia, la malattia, il dolore, la pazzia ed il...

Pandora (dal greco antico ada, Pandra, a sua volta da pv, pân, "tutto" e d, dôron, "dono", ovvero «tutti i doni») è un personaggio della mitologia greca.

Il suo mito è legato a quello del celebre quanto nefasto vaso (spesso rappresentato anche come scrigno o forziere) che le fu affidato da Zeus con la raccomandazione di non aprirlo mai, poiché la sua apertura avrebbe liberato tra gli uomini tutti i mali in esso racchiusi; ma Pandora lo aprì.

Italiano

Sostantivo, forma flessa

pandori m pl

plurale di pandoro

Sillabazione

pan | dò | ri

Etimologia / Derivazione

vedi pandoro