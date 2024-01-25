Ambita da più pretendenti nei cruciverba: la soluzione è Contesa
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ambita da più pretendenti' è 'Contesa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
CONTESA
Curiosità e Significato di Contesa
Approfondisci la parola di 7 lettere Contesa: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ambite da più pretendentiLe vacanze più lungheNon fa star più nella pelleUn quartiere costituito da più isolatiLe piante più voraci
Come si scrive la soluzione Contesa
La definizione "Ambita da più pretendenti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.Le 7 lettere della soluzione Contesa:
C Como
O Otranto
N Napoli
T Torino
E Empoli
S Savona
A Ancona
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
O T O A B
Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.