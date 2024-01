La Soluzione ♚ A volte è come l olio

Il mare è una vasta distesa di acqua salata, idrograficamente connessa con un oceano, che lambisce le coste di isole e terre continentali. Il termine è ampiamente usato anche come sinonimo di oceano quando esprime un concetto generico, per esempio quando si parla dei mari tropicali, di acqua di mare o di biologia marina; equivale a oceano anche quando lo si contrappone alle terre emerse. In pochi casi, molto particolari, lo stesso termine è usato per indicare masse d'acqua chiusa, come il Mar Caspio, salmastro ma di notevole estensione, o per ragioni toponomastiche, come il Mar Morto. Italiano Sostantivo mare ( approfondimento) m sing (pl.: mari) (geografia) distesa di acqua salata che circonda la terra emersa (per estensione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (senso figurato) grande quantità ho un mare di lavoro da fare (gergale) riferimento alla passione appunto per le imbarcazioni e per il mare (familiare) secondo le regole navali, si intendono le differenti manovre, le missioni varie, il codice precipuo, ecc il soccorso in mare è un dovere imprescindibile Sillabazione mà | re Pronuncia IPA: /'mare/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal latino mare, con lo stesso significato Citazione Sinonimi acqua, acque, abissi, oceano

spiaggia, riva, costa, litorale

(per estensione) infinità, immensità, marea, pioggia, fiume, miriade, profluvio, subisso Contrari terra Parole derivate lungomare, ammaraggio, ammarare, marea, mareale, mareggiare, mareggiata, maremoto, maremotrice, maretta, marina, marinaio, marinara, marino, marittimo, maroso, oltremare, sottomarino Termini correlati baia, costa, fondale, isola, naufragare, nave, navigare, oceano, onda, rotta, scoglio, spiaggia, tsunami Proverbi e modi di dire arare il mare

per terra e per mare

trovarsi in alto mare

andare per mari e monti : fare un lungo viaggio, passando per i luoghi più disparati

: fare un lungo viaggio, passando per i luoghi più disparati promettere mari e monti : promettere cose spropositate o impossibili

: promettere cose spropositate o impossibili mare mosso : quando il mare è agitato, mosso da forte vento che provoca onde notevoli

: quando il è agitato, mosso da forte vento che provoca onde notevoli attenzione a fare il bagno, oggi c'è mare mosso

prendere il mare : intraprendere un viaggio(anche breve) in mare

: intraprendere un viaggio(anche breve) in quando c'è vento forte è meglio non prendere il mare

col fuoco, con la donna e con il mare , c'è poco da scherzare

vento fresco mare crespo

