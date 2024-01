La definizione e la soluzione di: Una veduta d insieme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Panorama è una rivista italiana settimanale di attualità, politica, società ed economia.

Dal 2018 è diretta da Maurizio Belpietro e pubblicata dalla casa editrice Panorama s.r.l., di proprietà del gruppo La Verità Srl.

Italiano

Sostantivo

panorama ( approfondimento) m sing (pl.: panorami)

vista ampia e ininterrotta di un paesaggio circostante contesto, ambiente specifico nel panorama delle distribuzioni GNU/Linux, una tra le più usate è senza dubbio Debian

Sillabazione

pa | no | rà | ma

Pronuncia

IPA: /pano'rama/

Etimologia / Derivazione

dall'inglese panorama formato da pan- ( dal greco p) ossia "tutto" e dal greco aµa cioè "vista"

Citazione

Sinonimi

paesaggio, vista, scenario, veduta, prospettiva

( familiare ) colpo d’occhio

colpo d’occhio (senso figurato) quadro, contesto, panoramica, sguardo generale, sintesi, sguardo, idea, visione, esame, presentazione, esposizione, rassegna, carrellata, descrizione, complesso, sommario, sunto

Parole derivate