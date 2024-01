La definizione e la soluzione di: Lo svernare scientifico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'ibernazione è una condizione biologica in cui le funzioni vitali sono ridotte al minimo, il battito cardiaco e la respirazione rallentano, il metabolismo si riduce e la temperatura corporea si abbassa. Può essere intesa come letargo negli animali o anche come ipotermia preventiva in medicina, anche se non si raggiungono mai temperature inferiori a pochi gradi sopra lo zero. È spesso utilizzato come metodo di animazione sospesa per gli esseri umani nella fantascienza.

Italiano

Verbo

Intransitivo

ibernare (vai alla coniugazione)

(biologia) , (botanica) (zoologia) abbassare la temperatura in un essere vivente per permettergli di sopravvivere all'inverno

Sillabazione

i | ber | nà | re

Etimologia / Derivazione

dal latino hibernare cioè "ritirarsi per svernare"