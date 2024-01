La definizione e la soluzione di: Sparso sul campo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Marina di campo è la frazione che costituisce il capoluogo del comune sparso di campo nell'elba, in provincia di livorno. marina di campo è situata sull'omonimo...

Gli attributi araldici di smalto sono quelli che definiscono lo smalto (colore, metallo o pelliccia) con cui una pezza o figura compare in uno stemma.

In questa categoria si possono far rientrare anche gli attributi che definiscono il campo quando è seminato (detto anche sparso) di figure uguali tutte dello stesso smalto, ripetute in file parallele sfalsate tra loro con un passo pari alla metà della distanza tra due figure adiacenti. Nei campi definiti da un seminato è essenziale che le figure che si trovano sui lati dello scudo siano tagliate dai bordi; se invece rimangono integre si deve allora blasonare il numero esatto di figure.

Gli attributi più usati sono:

Italiano

Aggettivo

seminato ( approfondimento) m sing

(agricoltura) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (araldica) attributo araldico che si applica a un campo o a una figura ricoperti di figure identiche disposte a quinconce; quelle poste lungo i lati dello scudo sono tagliate dal bordo; talora si usa il termine sparso

Voce verbale

participio passato maschile di seminare

Sillabazione

se | mi | nà | to

Pronuncia

IPA: /semi'nato/

Etimologia / Derivazione

participio passato di seminare

Sinonimi

piantato, interrato

( senso figurato ) (di odio, zizzania) originato, causato, provocato, diffuso, promosso, suscitato

originato, causato, provocato, diffuso, promosso, suscitato (di concorrente) distaccato, staccato, distanziato

distaccato, staccato, distanziato ( senso figurato ) disseminato, sparpagliato

disseminato, sparpagliato sparso

Contrari

riunito, raccolto

soffocato, attenuato, smorzato, sopito

raggiunto, ripreso

Termini correlati