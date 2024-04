La Soluzione ♚ Si spera che tolga il disturbo La definizione e la soluzione di 6 lettere: Si spera che tolga il disturbo. MEDICO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si spera che tolga il disturbo: Il medico, colloquialmente anche dottore, è il professionista della medicina che si occupa della salute umana e animale, prevenendo, diagnosticando e curando le malattie. Il termine è estensivo e comprende professionisti della salute umana, chiamati nel linguaggio colloquiale semplicemente medici, e professionisti della salute e del benessere animale, nonché della salute pubblica denominati medici veterinari (nel linguaggio corrente si sintetizza spesso la professione in "veterinario"). Aggettivo Significato e Curiosità su: Il medico, colloquialmente anche dottore, è il professionista della medicina che si occupa della salute umana e animale, prevenendo, diagnosticando e curando le malattie. Il termine è estensivo e comprende professionisti della salute umana, chiamati nel linguaggio colloquiale semplicemente medici, e professionisti della salute e del benessere animale, nonché della salute pubblica denominati medici veterinari (nel linguaggio corrente si sintetizza spesso la professione in "veterinario"). medico m sing attinente alla medicina, alle scienze curative riconosciute le conoscenze dell'anatomia, delle piante curative e di altre meraviglie della natura assieme sono a scopo medico che concerne il medico per giustificare la tua prolungata assenza mi servirebbe un certificato medico turismo medico: per il migliore trattamento medico, per esempio anche in Italia, è lo spostamento volontario, effettuato da pazienti di loro iniziativa, da una città ad un'altra appunto per cure possibili ed una prospettiva di guarigione più ampia strumentazione medica: apparecchiature tecniche per le differenti cure o terapie ed i "canonici" strumenti per operare Sostantivo medico ( approfondimento) m (pl.: medici) (professione) (medicina) professionista laureato in medicina, abilitato a riconoscere, curare e prevenire alterazioni di salute quel medico gli salvò la vita

il bambino ha fiducia nel suo medico perché è protettivo Voce verbale medico prima persona singolare dell'indicativo presente di medicare Ti sei fatta male. Aspetta che ti medico

"Io ti medico però..." - "Ok, va bene: i suggerimenti... Accetterò!" Sillabazione mè | di | co Pronuncia IPA: /'m.di.ko/ Etimologia / Derivazione (aggettivo e sostantivo) dal latino medicus derivazione di mederi, ossia "curare" (voce verbale){{Etim-linkk} Citazione Sinonimi sanitario; clinico

( raro ) (di sostanza, preparato ecc.) medicinale, curativo, medicamentoso, terapeutico

medicinale, curativo, medicamentoso, terapeutico dottore, sanitario, specialista

( senso figurato ) balsamo, cura, medicina, rimedio

balsamo, cura, medicina, rimedio (familiare) camice bianco Parole derivate biomedico, medicabile, medicamento, medicastro, medicazione, paramedico Termini correlati ( raro ) servigio

servigio ( per estensione ) abilità

abilità albo

primario

infermiere Iponimi allergologo, anatomopatologo, andrologo, dentista, dietologo, fisiatra, geriatra, ginecologo, oculista, oftalmologo, oncologo, ortopedico, otorinolaringoiatra, pediatra, pneumologo, psicologo, psichiatra, radiologo, urologo, venereologo Alterati ( diminutivo ) medichetto, medicuccio, medicuzzo

medichetto, medicuccio, medicuzzo ( accrescitivo ) medicone

MEDICO

La soluzione verificata di 6 lettere per risolvere 'Si spera che tolga il disturbo' è MEDICO.