Il simbolo del tritolo

TNT ( approfondimento)

(chimica) trinitrotoluene

Sillabazione

lemma non sillababile

Etimologia / Derivazione

abbreviazione di trinitrotoluene