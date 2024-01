La definizione e la soluzione di: Segna la fine del round. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Della ufc (361), mentre con la vittoria su francis ngannou segna il record per il maggior numero di difese consecutive del titolo dei pesi massimi ufc...

I gong (T, S, luóP) sono una classe di strumenti musicali, all'interno degli idiofoni a percussione diretta, definiti come contenitori, suonati con un oggetto non sonoro, in cui la vibrazione è più forte vicino al vertice. Si differenziano dalle campane, in cui invece la vibrazione è più debole vicino al vertice.

Italiano

Sostantivo

gong ( approfondimento) m inv

(forestierismo) (musica) strumento musicale a percussione (sport) dispositivo acustico utilizzato per indicare l'inizio e la fine dei round negli incontri di box il match è finito al quarto gong

Sillabazione

lemma non sillababile

Pronuncia

IPA: /'gg/

Etimologia / Derivazione

dal malese gong

Citazione

Termini correlati