La Soluzione ♚ Amò Lancillotto La definizione e la soluzione di 7 lettere: Amò Lancillotto. GINEVRA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Amo lancillotto: Ginevra (ufficialmente in francese Genève, AFI: /.nv/; in tedesco Genf, AFI: /'gf/; in romancio Genevra) è un comune svizzero di 201 818 abitanti del Canton Ginevra; ha lo status di città ed è la capitale del cantone. È la seconda città più popolata del paese dopo Zurigo e la seconda piazza finanziaria più importante della Svizzera dopo Zurigo. È situata dove il Lago di Ginevra riconfluisce nel fiume Rodano. Nel 2019 Ginevra è stata classificata da Mercer, insieme a Zurigo e Basilea, tra le dieci città con la migliore qualità della vita al mondo. Nome proprio Significato e Curiosità su: Ginevra Sillabazione Gi | ne | vra Pronuncia IPA: /di'nevra/ Etimologia / Derivazione dal celtico genu / genawa che significa "estuario", "golfo" Altre Definizioni con ginevra; lancillotto; Vi ha sede la Croce Rossa Internazionale; Vi ha sede l Organizzazione Mondiale della Sanità; Alla sua Corte viveva Lancillotto; Lancillotto fu un suo cavaliere;

