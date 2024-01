La definizione e la soluzione di: Lo rispetta chi è puntuale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Per favore contribuisci a wikipedia aiutando nell'inserimento di fonti puntuali. puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili...

I fusi orari sono porzioni longitudinali della superficie terrestre comprese tra due determinati meridiani, che adottano lo stesso orario per scopi legali, economici e sociali. Precedentemente alla loro adozione nelle varie zone della Terra si usava l'ora solare locale (media o vera).

I fusi orari, unificando una fascia o una zona di un fuso orario, consentono di impostare gli orologi di una regione o di uno stato sull'ora solare media del meridiano centrale del fuso in cui la zona ricade. Inizialmente, il mondo era diviso in 24 zone temporali, ognuna delle quali copriva 15° di longitudine, con un proprio fuso orario e differiva da quella vicino per un'ora. Successivamente, soprattutto per motivi politici, si crearono 39 fusi orari, tuttora utilizzati.

La maggior parte dei fusi si discostano dal Tempo Coordinato Universale (UTC) per un numero di ore intero da UTC-12 (isole Baker e Howland) a UTC+14 (isole della Linea); alcuni però hanno uno scostamento di 30 o 45 minuti (come ad esempio il fuso orario di Terranova è UTC-3:30 e quello del Nepal UTC+5:45).

Alcuni stati usano l'ora legale per parte dell'anno, solitamente cambiando l'orario di un'ora. Molti fusi orari terreni sono spostati verso est rispetto ai corrispondenti fusi orari nautici; questo crea anche un effetto di ora legale permanente.

Italiano

Aggettivo

orario

concernente l'ora

Sostantivo

orario m sing (pl.: orari)

ripartizione delle ore (per estensione) quantità di tempo in uno o più giorni o in una giornata orario continuato: secondo la legge, è la possibilità che un negozio, una banca, un bar, un ristorante, un supermercato, ecc. rimangano aperti appunto continuamente, per esempio anche nelle ore di pranzo o oltre le normali ore di lavoro

Sillabazione

o | rà | rio

Pronuncia

IPA: /o'rarjo/

Etimologia / Derivazione

dal latino medievale horarius, derivazione di hora ossia "ora"

Sinonimi

calcolato a ore

in senso orario, destrogiro

tempo, ora, momento previsto

tabella, prospetto

Contrari

antiorario, in senso antiorario

Parole derivate