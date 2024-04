La definizione e la soluzione di 10 lettere: La rispetta la prospettiva. PROFONDITÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: In fotografia, la profondità di campo indica (in metri) l'estensione dei piani a fuoco rispetto alla distanza di messa a fuoco, tra i quali gli oggetti compresi in quella zona di profondità, appariranno nell'immagine ancora nitidi e sufficientemente focalizzati. Ad esempio, se si mettesse a fuoco un oggetto a 10 metri, la profondità di campo ancora nitido in quella zona, potrebbe essere (ad esempio) tra 7 e 17 metri. Gergalmente, in pubblicazioni tecniche viene spesso abbreviata con l'acronimo PdC (o DoF dall'inglese Depth of Field) ed è nota anche come profondità del campo nitido.

profondità f inv

(matematica) (geometria) (fisica) distanza tra la sommità e il fondo di un corpo cavo il corpo esanime fu recuperato dalla profondità del mare (senso figurato) pienezza di contenuto la profondità di un messaggio compensa la brevità del tempo

Sillabazione

pro | fon | di | tà

Pronuncia

IPA: /profondi'ta/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo profunditas che deriva da profundus cioè "profondo"

Citazione

Sinonimi

spazio, distanza

altezza, spessore, fondo

( per estensione ) (luogo profondo) abisso, baratro, precipizio, voragine, avvallamento, depressione, concavità

abisso, baratro, precipizio, voragine, avvallamento, depressione, concavità ( senso figurato ) (di sentimenti) densità, forza, intensità

densità, forza, intensità ( senso figurato ) (di discorso) acume, acutezza, perspicacia

acume, acutezza, perspicacia ( senso figurato ) (dell'animo) profondo, fondo, intimo, interiorità, intimità, secreto, recesso

profondo, fondo, intimo, interiorità, intimità, secreto, recesso ( senso figurato ) grandezza, importanza, serietà

grandezza, importanza, serietà (senso figurato) (di un pensiero, di un'opera) intensità, spessore

Contrari

punta, vetta, cima, sommità, prominenza

(senso figurato) fiacchezza, inconsistenza, labilità, leggerezza, evanescenza, rozzezza, superficialità

Parole derivate

profondimetro

Termini correlati

(per estensione) maturità

Proverbi e modi di dire