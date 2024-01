La Soluzione ♚ Le pubblicità in TV

La definizione e la soluzione di: Le pubblicità in TV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Le pubblicita in tv: Scopo di lucro: pubblicità commerciale: volta a reclamizzare un prodotto di mercato. è la forma di pubblicità più diffusa. pubblicità sociale: volta a... Italiano Sostantivo Curiosità su: Scopo di lucro: pubblicità commerciale: volta a reclamizzare un prodotto di mercato. è la forma di pubblicità più diffusa. pubblicità sociale: volta a... spot ( approfondimento) m inv (forestierismo) (fotografia) regolazione della luce in una fotocamera (cinematografia) (teatro) (tecnologia) piccolo riflettore che illumina un punto preciso (sociologia) (psicologia) (economia) (commercio) breve messaggio di pubblicità di un prodotto Sillabazione lemma non sillababile Pronuncia IPA: /'spt/ Etimologia / Derivazione dall'inglese spot cioè "punto, macchia, zona ristretta" Sinonimi cortometraggio, pubblicità televisiva, intermezzo pubblicitario, intervallo pubblicitario, spazio pubblicitario, commercial

(specialmente in cinematografia, fotografia e teatro) faretto

faretto (elettronico) punto luminoso Termini correlati punto, macchia

