Fa medaglie sulla giacca

Halo 4: Forward Unto Dawn è una webserie ambientata nell'universo della fantascienza militare di Halo, prodotta da Microsoft Studios, 343 Industries e altri.

Composta da cinque episodi di 15 minuti pubblicati settimanalmente a partire dal 5 ottobre 2012, fu successivamente distribuita come film singolo su DVD e Blu-ray e uscì successivamente su Netflix nel 2013. La storia racconta l'addestramento militare di Thomas Lasky, un cadetto di un'accademia attiva nel XXVI secolo 31 anni prima degli eventi di Halo 4. Il giovane non è convinto di intraprendere una carriera all'interno dell'esercito, ma si sente costretto a seguire le orme di sua madre e suo fratello. L'accademia viene presa di mira dalle forze dei Covenant, un'alleanza di alieni in guerra con l'umanità. Lasky e i suoi compagni di squadra sopravvissuti vengono salvati da Master Chief, protagonista della saga di videogiochi di Halo e sono costretti a fuggire dal pianeta.

La serie è stata prodotta nel tentativo di sponsorizzare ulteriormente il videogioco Halo 4, per stimolare la curiosità di un pubblico non a conoscenza della serie di Halo e come trampolino di lancio per un potenziale film legato al franchise. Il lavoro è stato scritto da Aaron Helbing e Todd Helbing e diretto da Stewart Hendler. Le riprese di Forward Unto Dawn ebbero luogo a Vancouver in 25 giorni a maggio 2012 con un budget di poco inferiore a 10 milioni di dollari. Si contano meno di 500 scatti con immagini generate al computer, circa un quarto di quello che tradizionalmente si contano in un lungometraggio, ma gli effetti grafici hanno ricevuto elogi da parte della critica.

Forward Unto Dawn ha ricevuto uno Streamy Award e molti membri della troupe hanno ricevuto premi per il loro lavoro di montaggio, produzione e riprese. La serie ha inoltre vinto un Golden Reel Award della Motion Picture per il montaggio sonoro. Il giudizio della critica si è dimostrato positivo nei confronti degli effetti speciali e dalla grande azione che contraddistingue la seconda parte della serie, ma hanno ritenuto la trama troppo lenta nella prima metà e la personalità della maggioranza dei personaggi poco curata. Forward Unto Dawn è stato anche nominato per un Primetime Emmy Award per i migliori titoli di testa.

Italiano

Aggettivo

unto m sing

che è spalmato di grasso che è sporco di grasso di sostanza grassa da spalmare, "scivolosa" (per estensione) (senso figurato) qualità "setosa" al tatto, simile per "consistenza" a quella del miele (senso figurato) (per estensione) Messia: in religione monoteista

Sostantivo

unto m sing

(religione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Voce verbale

unto

participio passato di ungere

Sillabazione

ùn | to

Pronuncia

IPA: /'unto/

Etimologia / Derivazione

dal latino unctum

Sinonimi

(con sostanze grasse) spalmato, cosparso, ingrassato, imburrato, oliato; sporco, impiastricciato, insudiciato, grasso, lubrificato, molto condito, oleoso, sudicio, untuoso

spalmato, cosparso, ingrassato, imburrato, oliato; sporco, impiastricciato, insudiciato, grasso, lubrificato, molto condito, oleoso, sudicio, untuoso ( senso figurato ) corrotto, comprato, pagato

corrotto, comprato, pagato (religione) consacrato, eletto

consacrato, eletto ( per antonomasia ) Gesù Cristo, Messia

Gesù Cristo, Messia untume, sostanza grassa, untuosità

(di alimenti) grasso, sugo, strutto, lardo

Contrari

pulito, smacchiato, sgrassato

(senso figurato) onesto, integerrimo

Parole derivate

bisunto, panunto

Proverbi e modi di dire