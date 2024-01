La definizione e la soluzione di: È letale quello del cobra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Per veleno si intende una sostanza che, assunta da un organismo vivente, ha effetti dannosi temporanei o permanenti, fino a essere letali, attraverso un meccanismo chimico. Non sono invece considerate veleni le sostanze che hanno effetti dannosi per azione meccanica (per esempio esplosivi) o per emissione di radiazioni (per esempio uranio e altre sostanze radioattive). L'assunzione di un veleno da parte di un uomo o di un animale si dice "avvelenamento". Una sostanza in grado di contrastare l'azione di un veleno è chiamata "antidoto".

Nella lingua inglese si distinguono gli animali velenosi che iniettano attivamente il veleno (detti Venom venomous) da quelli che lo rilasciano passivamente una volta che vengono mangiati (Poison poisonous).

I veleni possono essere sia di origine naturale, sia prodotti da attività antropica. I veleni prodotti da organismi viventi sono anche detti "tossine".

Italiano

Sostantivo

veleno ( approfondimento) m (pl.: veleni)

(chimica) (medicina) (farmacologia) sostanza tossica e letale per un organismo vivente

Sillabazione

ve | lé | no

Pronuncia

IPA: /ve'leno/

Etimologia / Derivazione

dal latino venenum forse da Venus cioè "Venere", e perciò con il senso iniziale di "filtro amoroso" (fonte Treccani); dalla declinazione latina di "virus / veneno", italianizzatosi poi da "veneno" in veleno

Citazione

Sinonimi

sostanza tossica, sostanza letale, tossina

( senso figurato ) pericolo, danno;

pericolo, danno; ( spregiativo ) (cibo o bevanda disgustosa) porcheria, schifezza

porcheria, schifezza ( senso figurato ) odio, rancore, astio, acrimonia, cattiveria, malvagità, malignità, perfidia, livore, rabbia, animosità, velenosità, acredine

odio, rancore, astio, acrimonia, cattiveria, malvagità, malignità, perfidia, livore, rabbia, animosità, velenosità, acredine ( letterario ) tossico

tossico ( poetico ) tosco

tosco (per estensione) (raro) fetore, puzzo





Contrari

(sostanza tossica) antidoto, vaccino, contravveleno

antidoto, vaccino, contravveleno ( senso figurato ) (schifezza) toccasana

toccasana (senso figurato) affetto, amore, bontà, dolcezza, gentilezza, benevolenza, simpatia

Parole derivate

velenifero, velenosamente, velenosità, velenoso, avvelenare, avvelenamento, virulento

Alterati

( diminutivo ) velenuccio

velenuccio (peggiorativo) velenaccio

Proverbi e modi di dire