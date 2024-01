La definizione e la soluzione di: L innamorato della lirica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

In musica il termine tenore definisce un tipo vocale e il cantante che lo possiede. Quello di tenore è il più acuto dei registri vocali maschili e la sua estensione è convenzionalmente fissata, per il repertorio solistico, nelle due ottave comprese tra il do 2 e il do 4 , che è detto do di petto se eseguito di forza, come nella prassi moderna, e che rimane comunque una nota eseguita piuttosto raramente, tant'è che spesso l'estensione non supera il la 3 .

Storicamente, l'estensione della voce di tenore ha subìto variazioni significative, con riferimento sia ai momenti storici differenti (cfr. baritenore), sia ai diversi tipi tenorili affermatisi nel corso del tempo nei vari paesi (cfr. haute-contre)

Italiano

Aggettivo

tenore m sing

(musica) qualità di suono di alcuni strumenti musicali sassofono tenore

Sostantivo

tenore ( approfondimento) m sing (pl.: tenori)

qualità, forma, modo o maniera di un comportamento tenore di vita molto costoso

parlò con questo tenore (chimica) proporzione di un metallo in una lega o soluzione (mineralogia) quantità di un minerale contenuto in una roccia (diritto) conforme al dettato normativo a tenore di legge (musica) registro fondamentale dell'organo tra il contralto ed il basso detto anche principale (letteratura) accompagnare con canti o musica la più acuta delle voci maschili chi canta con voce di tenore (musica) indica la chiave di do posta sul pentagramma sulla quarta linea

Sillabazione

te | nó | re

Pronuncia

IPA: /te'nore/

Etimologia / Derivazione

deriva dal latino tenor cioè "continuazione, corso ininterrotto; altezza della voce", a sua volta derivazione di tenere cioè "tenere"

Sinonimi

(musica:di organo) principale

principale forma, intonazione, tono

( per estensione ) atteggiamento, costume, livello, maniera, modo

atteggiamento, costume, livello, maniera, modo stile, comportamento, andamento

(di scritto, discorso) contenuto, significato, senso, sostanza, soggetto

contenuto, significato, senso, sostanza, soggetto (di sostanza) proporzione, grado, tasso, percentuale, misura, livello

Parole derivate

tenorile

Proverbi e modi di dire