La definizione e la soluzione di: Godono di vitto e alloggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Della scuola, godono dei seguenti benefici: esonero dal pagamento delle tasse universitarie vitto e alloggio gratuiti assistenza individuale di tutor partecipazione...

Il pensionante (The Lodger: A Story of the London Fog), conosciuto anche con il nome de L'inquilino, è un film muto prodotto nel 1927 e diretto da Alfred Hitchcock.

È considerato dal suo autore "il primo vero film di Hitchcock": suspense, labilità del confine tra bene e male, semplificazione assoluta dei meccanismi narrativi sono le marche di stile che diventeranno la firma del "maestro del brivido".

Il film risente dell'influenza del cinema espressionista di Murnau.

Italiano

Sostantivo, forma flessa

pensionanti m pl

plurale di pensionante

Voce verbale

pensionanti plur

participio presente plurale di pensionare

Sillabazione

pen | sio | nàn | ti

Etimologia / Derivazione

vedi pensionare