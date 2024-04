La Soluzione ♚ Il regime che dà regole di vitto La definizione e la soluzione di 9 lettere: Il regime che dà regole di vitto. DIETETICO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il regime che da regole di vitto: La dietetica, talvolta definita dietologia, è una disciplina che si occupa dei processi relativi alla nutrizione. È branca della scienza della nutrizione e studia gli effetti degli alimenti sui processi metabolici dell'organismo, considerandone anche le implicazioni digestive.Inoltre ricerca le razioni alimentari più idonee, tenuto conto delle sue caratteristiche fisiologiche e/o patologiche, al fine di assicurare il miglior stato di salute possibile. Il fine ultimo di questa pratica è la formulazione di un regime alimentare e stile di vita, adatto alla situazione, patologica e non del soggetto, in base a canoni plicometrici, ... Aggettivo Significato e Curiosità su: La dietetica, talvolta definita dietologia, è una disciplina che si occupa dei processi relativi alla nutrizione. È branca della scienza della nutrizione e studia gli effetti degli alimenti sui processi metabolici dell'organismo, considerandone anche le implicazioni digestive.Inoltre ricerca le razioni alimentari più idonee, tenuto conto delle sue caratteristiche fisiologiche e/o patologiche, al fine di assicurare il miglior stato di salute possibile. Il fine ultimo di questa pratica è la formulazione di un regime alimentare e stile di vita, adatto alla situazione, patologica e non del soggetto, in base a canoni plicometrici, ... dietetico m sing (biologia) (medicina) che riguarda i consumi alimentari abituali per contrastare l'ipertensione occorre, dal punto di vista dietetico, evitare il sale, ridurre i grassi, mangiare più frutta e verdura, tenere sotto controllo l'ago della bilancia (farmacologia) di sostanza che permette di raggiungere o mantenere il peso forma Sillabazione die | tè | ti | co Pronuncia IPA: /dje'ttiko/ Etimologia / Derivazione vedi dieta Sinonimi dimagrante, ipocalorico, leggero, magro Contrari calorico, grasso, ipercalorico, nutriente

Parole derivate dieteticoterapia Termini correlati dieta, dietetica Altre Definizioni con dietetico; regime; regole; vitto; I fedeli sostenitori di un regime; I fedeli sostenitori d un regime; Dà regole sul mangiare; Rispondenza alle regole; Detta regole ai tennisti; Godono di vitto e alloggio; È vietato senza vitto; Cerca altre soluzioni cruciverba

DIETETICO

