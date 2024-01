La definizione e la soluzione di: force: effettua missioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Classificato come mob (main operating base) del primo gruppo e come tale effettua esclusivamente attività militari, non essendo aperto al traffico commerciale...

Con unità operativa o in inglese task force si indica un ristretto gruppo di persone, altamente performanti, con funzioni e compiti specifici al compimento di un'operazione o di uno scopo.

L'espressione è utilizzata nel lessico militare, ma anche in vari contesti politici e lavorativi.

Inglese

Sostantivo

task

compito

Italiano

Sostantivo

task ( approfondimento)

(forestierismo) (elettronica) (informatica) (tecnologia) (ingegneria) compito specifico che dev'essere eseguito da un programma applicativo, una procedura o una sequenza di istruzioni del sistema operativo di un computer

Sillabazione

Lemma non sillababile

Etimologia / Derivazione

Letteralmente compito