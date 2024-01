La definizione e la soluzione di: Il creatore dell opera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Faber est suae quisque fortunae è una locuzione latina che significa «ciascuno è artefice della propria sorte»; in luogo di quisque si trova talvolta unusquisque.

La locuzione è presente nella seconda delle due Epistulae ad Caesarem senem de re publica (De rep., 1, 1, 2) attribuite a Sallustio, ma di autenticità molto discussa (non è improbabile vederle citate come opere dello Pseudo Sallustio).

La frase, che nel tempo ha avuto molto successo e molte rielaborazioni (tra cui Homo faber fortunae suae), è attribuita nell'opera di Sallustio al console Appio Claudio Cieco (Appius Claudius Caecus): in carminibus Appius ait, fabrum esse suae quemque fortunae (la forma diversa è soltanto dovuta alla costruzione della proposizione oggettiva in latino).

L'espressione è caratteristica della teoria dell'homo faber, secondo cui l'unico artefice del proprio destino è l'uomo stesso; viene talvolta vista come un iniziale contrapporsi dell'uomo romano all'idea del fato (dominante nel mondo classico), per essere responsabile protagonista delle sue azioni o nella lotta contro il bisogno e la miseria.

Questa teoria verrà in seguito sviluppata soprattutto durante l'Umanesimo e il Rinascimento, specialmente alla luce della riconsiderazione del rapporto tra virtù e fortuna intesa come destino e dell'uomo in genere. Se, infatti, nel Medioevo l'uomo è considerato succube del destino, nell'Umanesimo e nel Rinascimento esso è visto come intelligente, astuto ed energico, e perciò capace di utilizzare al meglio ciò che la natura gli offre ed essere dunque artefice del proprio destino.

Forte sostenitore di questa visione dell'uomo è stato il filosofo Giordano Bruno.

Italiano

Sostantivo

artefice m e f sing (pl.: artefici)

chi realizza opere per le quali è richiesta una specifica capacità (per estensione) artista, autore definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu il Sommo artefice , per antonomasia

Sillabazione

ar | té | fi | ce

Pronuncia

IPA: /ar'te.fi.te/

Etimologia / Derivazione

dl latino artifex formato da ars cioè "arte" e dalla radice facere cioè "fare"

