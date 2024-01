La Soluzione ♚ Così è in volto il severo

La definizione e la soluzione di: Così è in volto il severo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano Aggettivo arcigno m definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu sguardo arcigno di aspetto non gradevole riferito a persone o cose (gastronomia) , (raro) di sapore aspro riferito alla frutta Sillabazione ar | cì | gno Pronuncia IPA: /ar'tio/ Etimologia / Derivazione probabilmente derivante dal francese rechigner cioè "far viso duro" Sinonimi severo, duro, accigliato, imbronciato, torvo, burbero, scostante, irritato Contrari disteso, sereno Parole derivate arcignamente

