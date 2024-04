La Soluzione ♚ Nascondono il volto La definizione e la soluzione di 8 lettere: Nascondono il volto. MASCHERE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su nascondono il volto: Una maschera è un oggetto o indumento utilizzato per coprire parzialmente o totalmente il volto per protezione, travestimento, intrattenimento, spettacolo o scopo religioso, spesso integrata da un costume. Di solito segue la forma di un volto umano e presenta fessure per gli occhi, la bocca e il naso, e può essere fatta di cartapesta, plastica, legno o altri materiali. Maschere diverse hanno usi diversi, come proteggere il volto di un atleta o di un lavoratore in un'industria pericolosa, prevenire l'inalazione di tossine, riscaldarsi, divertirsi, nascondere il volto allo scopo d'impedire l'identificazione o di emulare un personaggio. Altre Definizioni con maschere; nascondono; volto; La raccolta delle opere teatrali di Pirandello; A Venezia e nella scherma; Ha il volto sorridente; Nero in volto; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Nascondono il volto

MASCHERE

M

A

S

C

H

E

R

E

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Nascondono il volto' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.