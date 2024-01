La definizione e la soluzione di: Confina con la Virginia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il Tennessee è uno stato degli Stati Uniti d'America (sigla TN). La sua capitale è Nashville, che è anche la città più popolosa. Il Tennessee è conosciuto come Volunteer State, soprannome adottato durante la Guerra del 1812 in cui soldati volontari provenienti da questo Stato ebbero un ruolo importante specialmente durante la Battaglia di New Orleans.

Italiano

Nome proprio

Tennessee m

(toponimo) (geografia) uno dei cinquanta Stati degli Stati Uniti d'America

Inglese

Nome proprio

Tennessee

(toponimo) Tennessee