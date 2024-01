La definizione e la soluzione di: Animale preso a caccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La predazione è un tipo di interazione in cui un organismo usa come fonte di cibo un altro organismo di specie differente. Si parla di prede sia in campo animale sia in campo vegetale. Grazie alla predazione, i predatori riescono a ricoprire un ruolo fondamentale nella catena alimentare, tenendo sotto controllo la popolazione delle prede e favorendo la spinta evolutiva, portando allo sviluppo di adattamenti antipredatori.

Italiano

Sostantivo

preda ( approfondimento) f sing (pl.: prede)

beni di un nemico, o di un avversario ottenuti con la guerra o comunque con la violenza ogni animale (uomo compreso) che viene ucciso da altri animali per essere mangiato

Voce verbale

preda

terza persona singolare dell'indicativo presente di predare seconda persona singolare dell'imperativo presente di predare

Sillabazione

prè | da

Pronuncia

IPA: /'prda/

Etimologia / Derivazione

dal latino praeda

Sinonimi

(di guerra) bottino, spoglie; saccheggio, razzia, sacco, spoliazione

bottino, spoglie; saccheggio, razzia, sacco, spoliazione cacciagione

( senso figurato ) balia, potere, dominio

balia, potere, dominio (di una rapina) refurtiva

refurtiva balia, potere, pugno, mano

Parole derivate