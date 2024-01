La definizione e la soluzione di: Aiuta chi mette su casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Voce principale: la casa di carta. questa voce o sezione sull'argomento personaggi immaginari della televisione non cita le fonti necessarie o quelle presenti...

Per arredatore (o interior designer) si intende colui che arreda, più precisamente colui che decide e sceglie le disposizioni che dovranno essere date agli elementi d'arredo.

L'attività può essere svolta in maniera professionale, ma anche in forma autogestita per propria utilità o diletto. La figura dell'arredatore assume particolare rilevanza presso aziende di design di interni, che si occupano di affermare o restituire un alto valore visivo agli elementi e ai vani.

Nella valutazione della disposizione della mobilia e degli accessori, l'arredatore dovrà tenere conto di molteplici elementi, tra cui in primis la combinazione di stili, l'effetto geometrico, la luce, la grandezza del vano, l'assonanza cromatica.

Italiano

Sostantivo

arredatore m sing

(arte) (architettura) (falegnameria) (tecnologia) chi si occupa della disposizione di oggetti e mobili da cui derivano l'aspetto e la facilità d'uso dell'ambiente di un'abitazione o di un locale

Sillabazione

ar | re | da | tó | re

Pronuncia

IPA: /arreda'tore/

Etimologia / Derivazione

deriva da arredare, dal latino arredare

Iperonimi