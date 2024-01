La definizione e la soluzione di: Una dote del prestigiatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

destrezza f sing (pl.: destrezze)

riuscire in modo talentuoso, talvolta con gloria, in situazioni molto difficili con grande destrezza recuperò il pallone

Sillabazione

de | strèz | za

Pronuncia

IPA: /des'trettsa/

Etimologia / Derivazione

deriva da destro

Sinonimi

abilità, accortezza, attenzione, astuzia,avvedutezza, bravura, coraggio, efficienza, sagacia, furbizia, ingegnosità, intelligenza, maestria, prontezza, scioltezza, sveltezza,

rapidità, celerità, lestezza, agilità, disinvoltura

( familiare ) capacità

capacità (uso lettterario) industria

Contrari

inettitudine, incapacità, inabilità

lentezza, goffaggine, impaccio, imperizia,

paura





