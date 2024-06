Agilità e prontezza nei movimenti

: . Atalanta (in greco antico: tat, Atalánte) è un'eroina della mitologia greca, nota per la sua maestria nella caccia. Del suo mito esistono diverse versioni: secondo quella arcadica era figlia di Iaso e di Climene, mentre per la tradizione beotica suo padre era Scheneo, figlio di Atamante.

Italiano: Sostantivo: destrezza f sing (pl.: destrezze) . riuscire in modo talentuoso, talvolta con gloria, in situazioni molto difficili con grande destrezza recuperò il pallone.. Sillabazione: de | strèz | za. Pronuncia: IPA: /des'trettsa/ . Etimologia / Derivazione: deriva da destro . Sinonimi: abilità, accortezza, attenzione, astuzia,avvedutezza, bravura, coraggio, efficienza, sagacia, furbizia, ingegnosità, intelligenza, maestria, prontezza, scioltezza, sveltezza,.