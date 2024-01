La definizione e la soluzione di: Tutina con bretelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La salopette è un capo di abbigliamento unisex.

Si tratta di un pantalone dalle gambe più ampie del normale, che presenta un prolungamento sul busto in forma di una pettorina mantenuta da due bretelle, incrociate sulla schiena. Normalmente è realizzato in tela denim, ed è dotato di molteplici tasche.

La salopette nacque nella seconda metà del XIX secolo come un indumento da lavoro, a opera di Levi Strauss, e venne utilizzato principalmente dagli operai, per via della sua resistenza e della sua praticità. Entrò a far parte del guardaroba casual di molte persone nel corso degli anni sessanta. In seguito la salopette cominciò ad essere realizzata in diversi materiali e in diverse varianti (un esempio è la gonna-salopette), che consentirono all'indumento di assumere scopi più specifici, come per esempio essere indossata come tuta da neve. È particolarmente diffusa anche nella moda pre-maman.

Italiano

Sostantivo

abito ( approfondimento) m sing (pl.: abiti)

(abbigliamento) (tessile) (tecnologia) indumento da indossare sopra la biancheria intima e prima del mantello, cappotto o impermeabile, generalmente con giacca e pantaloni "eleganti", per esempio appunto anche con cravatta, fini guanti, ecc ha acquistato un bell' abito in saldo

disegnare abiti

veste abiti all'inglese abito blu: il più formale, anche comunemente detto "abito da cerimonia" abito da sposa: per il matrimonio abito su misura: colloquialmente detto "di alta sartoria" (senso figurato) abitudine, usanza

Voce verbale

abito

prima persona singolare dell'indicativo presente del verbo abitare (io) abito a Sydney

Sillabazione

à | bi | to

Pronuncia

IPA: /'abito/

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) dal latino habitus (voce verbale) da abitare

Sinonimi

vestito, indumento, abbigliamento, veste, mise, toilette

uniforme, divisa, tenuta; foggia, modo di vestire, immagine, look

( senso figurato ) abitudine, costume, consuetudine, contegno, disposizione, costituzione, formazione, impostazione, stile, temperamento, tendenza, inclinazione, usanza, atteggiamento

abitudine, costume, consuetudine, contegno, disposizione, costituzione, formazione, impostazione, stile, temperamento, tendenza, inclinazione, usanza, atteggiamento (prima persona singolare dell'indicativo presente del verbo abitare) risiedo, sto, dimoro, vivo , permango, soggiorno, alloggio, sto di casa, albergo

Parole derivate

miniabito, soprabito

Termini correlati

giacca, giaccone, montgomery, giacca a vento, montone, tuta, camice, toga, cappotto, pelliccia, loden, impermeabile, mantello, piumino, calzoni, pantaloni, blue-jeans, salopette, calzoncini, shorts, bermuda, camicia, camiciotto, gilet, maglia, maglione, pullover, sottana, gonna, minigonna, maxigonna, gonna-èantalome, pantagonna, pantaloncini, grembiule, prendisole, camicetta, chimono, sari, chador, poncho, pareo

Alterati

( diminutivo ) abitino

abitino (peggiorativo) abituccio

Proverbi e modi di dire