Un tipo di flauto

Italiano

Aggettivo

dolce ( approfondimento) m e f sing (pl.: dolci)

(gastronomia) che ha un sapore delicato, né aspro né forte, tipico dello zucchero da tavola, del miele e simili e ritenuto piacevole perché probabilmente né tossico né velenoso, caratteristiche associate invece agli altri quattro gusti fondamentali una mandorla dolce (senso figurato) dal carattere o dai modi gentili e affettuosi il mio ragazzo è sempre molto dolce con me (senso figurato) moderato un monte dai dolci pendii (senso figurato) persona amorevole e misericordiosa mia mamma è sempre stata tanto dolce e premurosa con me... ricordo ancora i suoi racconti d'infanzia (metallurgia) (tecnologia) (ingegneria) di acciaio con carbonio compreso tra lo 0,15% e lo 0,25%, facilmente lavorabile

Sostantivo

dolce ( approfondimento) m sing (pl.: dolci)

(gastronomia) prodotto alimentare dal gusto dolce il dolce che hai preparato è ottimo (per estensione) tutto quanto contenga sostanze zuccherine ti nuoce tutto quel dolce !!

"Chi sa perché patate e nespole dolci, cioè con un alto livello di Brix zuccherino, sono forse le più rare!" uno dei cinque gusti fondamentali, quasi universalmente considerato una sensazione piacevole il dolce è uno dei gusti che apprezzo di più (linguistica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (araldica) animale araldico fantastico che rappresenta una volpe rampante e, spesso, soffiante fiamme

Sillabazione

dól | ce

Pronuncia

IPA: /'dolte/

Etimologia / Derivazione

dal latino dulcis cioè "dolce"

Citazione

Sinonimi

zuccherato, zuccherino, zuccheroso, mielato, dolciastro

( per estensione ) gradevole, delizioso, amabile, soave, armonioso, angelico

gradevole, delizioso, amabile, soave, armonioso, angelico (di salita, pendenza) declive, degradante

declive, degradante (di materiale) malleabile, duttile, molle, morbido

malleabile, duttile, molle, morbido ( senso figurato ) buono, gentile, tenero, affettuoso, indulgente, arrendevole

buono, gentile, tenero, affettuoso, indulgente, arrendevole ( senso figurato ) (di vita, periodo) facile, semplice, agevolato

facile, semplice, agevolato piacevole, bello

torta, confetti

sapore dolciastro

( gastronomia ) dessert

dessert ( senso figurato ) diletto, piacere

diletto, piacere (araldica) golpe

Contrari

amaro, salato, aspro

( per estensione ) spiacevole, sgradevole, fastidioso

spiacevole, sgradevole, fastidioso (di salita, pendenza) ripido

ripido (di materiale) resistente, rigido, duro

resistente, rigido, duro ( senso figurato ) cattivo, rabbioso, crudele

cattivo, rabbioso, crudele (di vita, periodo) difficoltoso

difficoltoso (di cibo, bevanda ecc.) acre, piccante

acre, piccante (di acqua) salato,

salato, (di clima) rigido, freddo, polare

rigido, freddo, polare (di ricordo, profumo ecc.) brutto, disgustoso

brutto, disgustoso (di persona, carattere ecc.) disumano

disumano ( senso figurato ) tetro, cruento

tetro, cruento (di casa, amico ecc.) odiato, odioso

odiato, odioso (di consonante) duro, velare, sordo

duro, velare, sordo sapore aspro

(senso figurato) fastidio

Parole derivate

dolcemente, docestilnovosta, dolcestilnovistico, dolcetta, dolcevita, dolcezza, dolcichini, dolciere, dolcificare, dolciume, dolco, dulcina, dulcamara, edulcorare, indolcire, indolcito, raddolcire

Termini correlati

glicogeno

Proverbi e modi di dire

il dolce far niente: l'ozio

Termini correlati