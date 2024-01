La definizione e la soluzione di: Tiene tutto a posto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

In algebra, un gruppo ordinato è un gruppo G {\displaystyle G} dotato di una relazione d'ordine parziale che preserva l'operazione di gruppo: se = {\displaystyle \leq } è una relazione d'ordine ordine su G {\displaystyle G} , allora per ogni a , b , c {\displaystyle a,b,c} in G {\displaystyle G} deve valere che

a = b {\displaystyle a\leq b} implica a c = b c {\displaystyle ac\leq bc} e c a = c b . {\displaystyle ca\leq cb.}

Si dice anche che = {\displaystyle \leq } è invariante per traslazioni (la motivazione del nome è più evidente per gruppi additivi).

Grazie alle proprietà di un gruppo possiamo enunciare la caratterizzazione:

a = b {\displaystyle a\leq b} se e solo se e = a - 1 b , {\displaystyle e\leq a^{-1}b,}

dove e {\displaystyle e} è l'elemento neutro del gruppo. L'insieme degli elementi maggiori o uguali di e {\displaystyle e} si denota con G + {\displaystyle G^{+}} e si dice il cono positivo di G {\displaystyle G} . L'insieme G + {\displaystyle G^{+}} definisce completamente l'ordine: infatti un gruppo è un gruppo ordinato se e solo se esiste un suo sottoinsieme H {\displaystyle H} (che sarà proprio G + {\displaystyle G^{+}} ) tale che:

e H {\displaystyle e\in H} ;

; se a , b H {\displaystyle a,b\in H} , allora a b H {\displaystyle ab\in H} ;

, allora ; se a H {\displaystyle a\in H} , allora b - 1 a b H {\displaystyle b^{-1}ab\in H} per ogni b {\displaystyle b} ;

, allora per ogni ; se a , a - 1 H {\displaystyle a,a^{-1}\in H} , allora a = e {\displaystyle a=e} .

Un omomorfismo tra gruppi ordinati (o O-omomorfismo) è definito come un omomorfismo di gruppi che sia anche una funzione monotona.

Italiano

Aggettivo

ordinato m sing

posizionato secondo precise regole (araldica) attributo araldico che si applica a a più figure, generalmente uguali, disposte in direzione blasonica; quando ci si riferisce a una singola figura si usa il termine posto tre conchiglie disposte in fascia, tre rose ordinate in sbarra

Voce verbale

ordinato

participio passato di ordinare

Sillabazione

or | di | nà | to

Pronuncia

IPA: /ordi'nato/

Etimologia / Derivazione

participio passato di ordinare

Sinonimi

(di stanza, cassetto ecc.) in ordine, a posto, sistemato

in ordine, a posto, sistemato (di vita) regolare, regolato, abitudinario

regolare, regolato, abitudinario ( di persona) metodico, preciso, scrupoloso, accurato, sistematico

metodico, preciso, scrupoloso, accurato, sistematico ( di struttura, sistema) regolato, organico, strutturato, sistematico, armonico, equilibrato

regolato, organico, strutturato, sistematico, armonico, equilibrato (ecclesiastico) consacrato

Contrari

(di stanza, cassetto ecc.) disordinato, sottosopra, per aria

disordinato, sottosopra, per aria (di vita) sregolato, scioperato, debosciato, caotico

sregolato, scioperato, debosciato, caotico (di persona) disordinato, sciatto, trasandato, trascurato, confusionario, caotico

disordinato, sciatto, trasandato, trascurato, confusionario, caotico (di struttura, sistema ecc.) confuso, incoerente, disorganico, ingarbugliato, caotico

Parole derivate

preordinato, subordinato