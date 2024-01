La definizione e la soluzione di: Tagliato corto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: tagliati, formando il corto pelo. un altro modo per ottenere i velluti è quello detto "a pezza doppia" con un ordito comune ad entrambe, poi tagliato...

Il raso o satin è un tessuto fine, lucido, uniforme, liscio, dalla mano morbida. Costruito con armatura a raso, in cui i punti di legatura sono radi e largamente distribuiti così da apparire nascosti.

Il suo materiale d'elezione è la seta, ma si può realizzare anche in fibre artificiali come il rayon o fibre sintetiche come il poliestere; se realizzato, invece, in cotone deve subire, come finissaggio, una calandratura per conferirgli l'aspetto lucido.

Italiano

Aggettivo

raso m

di pelo tagliato alla base, rasato tosato, sbarbato liscio, privo di asperità, di sporgenze (per estensione) privo di vegetazione (per estensione) di contenitore colmo fino all'orlo nave da guerra costruita senza cassero e castelli o che ha perduto l'alberatura e gran parte dello scafo superiore in battaglia

Sostantivo

raso ( approfondimento) m (pl.: rasi)

(tessile) armatura con pochi punti di incrocio tra i fili con la quale si ottiene un tessuto liscio, lucido e rasato il tessuto realizzato da tale armatura antica unità di misura della lunghezza, equivalente a sessanta centimetri, in uso in Piemonte prima dell’adozione del sistema metrico decimale

Voce verbale

raso

participio passato di radere prima persona singolare del presente indicativo di rasare

Sillabazione

rà | so

Pronuncia

IPA: /'raso/ o IPA: /'razo/

Etimologia / Derivazione

(aggettivo, sostantivo) dal latino rasus , part. pass. di radere , raschiare

, part. pass. di , raschiare (voce verbale) vedi rasare

(voce verbale) vedi radere

Sinonimi

(aggettivo) (di viso) glabro, rasato, sbarbato

glabro, rasato, sbarbato (di erba, prato) pareggiato, tagliato, tosato

pareggiato, tagliato, tosato ( per estensione ) colmato, colmo, pieno, straripante, zeppo

colmato, colmo, pieno, straripante, zeppo depilato, tosato, calvo, pelato

liscio, lisciato, appianato, spianato

pieno, ricolmo, traboccante, straripante

levigato, spianato, pareggiato

(sostantivo) satin

Contrari

(aggettivo) (di viso) barbuto, ispido, peloso

barbuto, ispido, peloso ruvido

carente, scarso, vuoto

scabro, rasposo

Proverbi e modi di dire