Permette precise diagnosi nei cruciverba: la soluzione è Tac
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Permette precise diagnosi' è 'Tac'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
TAC
Curiosità e Significato di Tac
Non fermarti alla soluzione! Conosci Tac più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Tac.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Permette di effettuare diagnosi a distanzaUn muscolo che permette di chinare e ruotare il capoPermette a un giovane di fare esperienza in aziendaIntrecci di linee che rendono precise le inquadratureEvento che permette agli stilisti di presentare le proprie ultime collezioni
Come si scrive la soluzione Tac
La definizione "Permette precise diagnosi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.Le 3 lettere della soluzione Tac:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
A R L E S A P
Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.