Strage carneficina

Curiosità su: La strage di marzabotto (dal maggiore dei comuni colpiti), eccidio di marzabotto o più correttamente eccidio di monte sole fu un insieme di stragi compiute...

Un campo di sterminio (in tedesco Vernichtungslager, in ebraico ) è un campo il cui scopo unico o principale è quello di uccidere i prigionieri che vi giungono. Questi centri di annientamento furono creati dalla Germania nazista durante la seconda guerra mondiale per rendere celere la cosiddetta soluzione finale del problema ebraico, che consisteva nell'uccisione di tutti gli ebrei d'Europa compresi nella sfera d'influenza politico-militare del Terzo Reich.

Creati sulla base di un complesso ed efficiente programma organizzativo, i campi di sterminio nazisti causarono la morte di circa tre milioni di ebrei (su un totale di circa sei milioni assassinati complessivamente dai nazisti e dai loro alleati) e costituiscono l'unico caso nella storia di struttura detentiva studiata appositamente, secondo tecniche scientifiche e pianificazione di tipo industriale, per distruggere un'intera popolazione sulla base di concezioni ideologico-razziali. L'attività di annientamento dei campi di sterminio rappresentò la fase culminante e più violenta della Shoah.

L'uso dell'espressione "campo di sterminio" per descrivere realtà differenti dai centri di sterminio nazisti della "soluzione finale", è materia di dibattito e non trova ampia diffusione nella storiografia.

Italiano

Sostantivo

sterminio m sing (pl.: stermini)

massacro organizzato sistematicamente, con l'obiettivo di eliminare un'intera popolazione (familiare) (senso figurato) sterminata quantità

Sillabazione

ster | mì | nio

Pronuncia

IPA: /ster'minjo/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo exterminium, derivazione di exterminare ossia "sterminare"

Sinonimi

distruzione, abbattimento, uccisione, strage, massacro, scempio, carneficina, eccidio, genocidio, annientamento, ecatombe

( senso figurato ) , ( familiare ) quantità enorme

, quantità enorme (gergale) massa, mucchio, sacco

Contrari

salvezza

Parole derivate