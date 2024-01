La definizione e la soluzione di: Lo sono le zeppole napoletane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Decorazione. nella tradizione napoletana esistono due varianti di zeppole di san giuseppe: fritte e al forno. in entrambi i casi le zeppole hanno forma circolare...

La ciambella è un dolce di forma toroidale; per estensione il termine si usa in generale anche per indicare tutte le preparazioni alimentari con la medesima forma. Può essere di piccole dimensioni (come i doughnut) o avere la dimensione di una torta, in questo caso costituisce il "ciambellone". In Romagna, tuttavia, viene chiamato ciambella un dolce a forma di panetto e privo di foro centrale.

Italiano

Sostantivo, forma flessa

ciambelle f pl

plurale di ciambella

Sillabazione

ciam | bèl | le

Etimologia / Derivazione

vedi ciambella

