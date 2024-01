La definizione e la soluzione di: La scienza degli stemmi nobiliari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Titoli nobiliari. è chiaro che i due sistemi di rappresentare uno stemma sono destinati a due pubblici diversi. la rappresentazione grafica dello stemma è...

L'araldica è lo studio dei blasoni, cioè degli stemmi: essi sono detti anche armi o scudi, in greco sp (aspís), donde il sinonimo aspilogia. In altre parole, è quel settore del sapere che ha lo scopo di individuare, riconoscere, descrivere e catalogare gli elementi grafici utilizzati, nel loro insieme, per identificare in modo certo una persona, una famiglia, un gruppo di persone o un'istituzione.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

araldica f sing

femminile singolare di araldico

Sostantivo

araldica ( approfondimento) f sing (pl.: araldiche)

(storia) (arte) (araldica) scienza documentaria della storia che tratta degli stemmi allo scopo di individuare, riconoscere, descrivere e catalogare gli elementi grafici utilizzati, nel loro insieme, per identificare in modo certo una persona, una famiglia, un gruppo di persone o un'istituzione

Sillabazione

a | ràl | di | ca

Pronuncia

IPA: /a'raldika/

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) dal sostantivo araldo

dal sostantivo araldo (aggettivo, forma flessa) vedi araldico

Sinonimi