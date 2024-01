La definizione e la soluzione di: Il rumore d una goccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Curiosità su: Troppo del proprio futuro. volare una mosca es.: "non voglio sentire volare una mosca!": non voglio sentire il minimo rumore. volente o nolente / per amore...

tic

movimento rapido e involontario, per esempio delle palpebre degli occhi in condizioni non determinanti, ripetuto in sequenza non controllata e talvolta neanche "cosciente" caratteristico di sindromi di origine nervosa: tali movimenti si possono verificare più marcatamente in caso di tensione e stress

Pronuncia

IPA: /'tik/

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Sinonimi

clic, scatto, ticchettio

contrazione nervosa

( senso figurato ) abitudine, mania, pallino, capriccio, fissazione

abitudine, mania, pallino, capriccio, fissazione ticchio, vezzo

Termini correlati

( per estensione ) epilessia

epilessia (per estensione) condizionamento

Dimli

Sostantivo

tic (pl.: tici)

sole