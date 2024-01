La definizione e la soluzione di: Resoconto orale o scritto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

rapporto ( approfondimento) m sing (pl.: rapporti)

(diritto) relazione succinta, generalmente scritta, di eventi a cui si è partecipato o di cui si è a conoscenza (matematica) (economia) (statistica) risultato esatto di una divisione (per estensione) relazioni sociali

Voce verbale

rapporto

prima persona singolare dell'indicativo presente di rapportare

Sillabazione

rap | pòr | to

Pronuncia

IPA: /rap'prto/

Etimologia / Derivazione

derivazione di rapportare, formato da r- e da apportare, dal latino apportare, formato da ad- cioè "presso" e portare ossia "portare"

Sinonimi

comunicazione, descrizione, informazione,ragguaglio, referto, relazione rendiconto, resoconto

(di polizia) denuncia, notifica, verbale

denuncia, notifica, verbale ( militare ) chiamata, convocazione, incontro, riunione

chiamata, convocazione, incontro, riunione (tra cose) attinenza, confronto, connessione, correlazione, dipendenza, legame, nesso, paragone, raffronto, relazione, vincolo

attinenza, confronto, connessione, correlazione, dipendenza, legame, nesso, paragone, raffronto, relazione, vincolo ( senso figurato ) (tra fatti, situazioni) corrispondenza, riferimento, somiglianza, analogia, equivalenza,

corrispondenza, riferimento, somiglianza, analogia, equivalenza, esposizione, fascicolo

(tra persone) amicizia, conoscenza, contatto, legame, affetto, familiarità

amicizia, conoscenza, contatto, legame, affetto, familiarità (di sesso) amplesso, coito, relazione sessuale, atto sessuale, rapporto sessuale

amplesso, coito, relazione sessuale, atto sessuale, rapporto sessuale (nel ciclismo) cambio, marcia, moltiplica, variatore di velocità

( matematica ) quoziente, quoto

quoziente, quoto (tra due grandezze) proporzione

Termini correlati

rapportare

Proverbi e modi di dire