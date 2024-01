La definizione e la soluzione di: Il Quentin noto regista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Quentin Jerome Tarantino (Knoxville, 27 marzo 1963) è un regista, sceneggiatore, attore, produttore cinematografico e scrittore statunitense. Definito un «regista DJ» per la sua capacità di riuscire a combinare stili diversi fondendoli insieme in una nuova opera, il regista e storico del cinema Peter Bogdanovich lo ha definito «il regista più influente della sua generazione». Iniziò la sua carriera come regista all'inizio degli anni novanta, raggiungendo il successo di critica con il film di debutto Le iene. Con il successivo Pulp Fiction arrivò la consacrazione, vincendo la Palma d'oro al Festival di Cannes e conquistando l'Oscar per la miglior sceneggiatura originale ai Premi Oscar 1995 condiviso con Roger Avary, oltre a sette nomination. Nel 2004 fu presidente della giuria alla 57ª edizione del Festival di Cannes e nel 2010 alla 67ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Il 24 febbraio 2013 si aggiudicò la sua seconda statuetta per la migliore sceneggiatura originale per il film Django Unchained ai Premi Oscar 2013. Dal 21 dicembre 2015, il suo nome è presente tra le celebrità della Hollywood Walk of Fame.

Italiano

Aggettivo

tarantino m sing

che si riferisce alla città di Taranto il GUP tarantino ha rinviato a giudizio 44 persone fisiche per l'inchiesta sul presunto disastro ambientale

Sostantivo

tarantino ( approfondimento) m solo sing

dialetto che si parla a Taranto territorio nei dintorni di Taranto

Sostantivo

tarantino m sing

abitante di Taranto

Sillabazione

ta | ran | tì | no

Pronuncia

IPA: /taran'tino//

Etimologia / Derivazione

derivato di Taranto

Termini correlati

andriese, barlettano, barese, brindisino, foggiano, leccese, tranese

Iperonimi

