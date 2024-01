La definizione e la soluzione di: Un portafiori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Un vaso è un contenitore aperto, usato per liquidi, solidi, o a scopo decorativo per fiori ecc. Può essere fatto con molti materiali, come la terracotta, la porcellana, la ceramica, il metallo, il legno, il vetro e la plastica.

La fabbricazione e decorazione di vasi è anche una forma d'arte, sviluppatasi storicamente in aree come la Grecia antica o la Cina imperiale, ne è esempio il meiping.

Italiano

Sostantivo

vaso m sing (pl.: vasi)

(arte) (tecnologia) contenitore, la cui forma è vagamente analoga a quella di un bidone o di un bicchiere, di varie dimensioni; serve per ospitare materiali e sostanze di vario genere, dall'acqua alla terra (biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) nome dato ai condotti del sangue e della linfa (anche vaso sanguigno o linfatico) (botanica) elemento conduttore del legno. Costituito da cellule allungate, morte, di cui è rimasta solo la parete: i vasi sono simili a tubi vuoti e sono distinti dall'anatomia vegetale in trachee e tracheidi.

(botanica) contenitore di plastica, terracotta o cemento generalmente usato per coltivare le piante per piante ed alberelli, non sarebbe male l'idea di un vaso con la maggior parte inferiore sotto il suolo ed il bordo sopra la sua superficie asfaltata o del ciottolato

(botanica) uno dei sistemi d'allevamento più diffusi per le colture arboree da frutto.

Sillabazione

và | so

Pronuncia

IPA: /'vazo/

Etimologia / Derivazione

dal latino vasum, di origine indoeuropea

Sinonimi

recipiente, contenitore, ciotola, barattolo, vasetto

(anatomia) condotto, canale; arteria, vena

condotto, canale; arteria, vena tazza, water, orinale

(popolare) , pitale





Parole derivate

sottovaso, svasare, travasare, vasaio, vasale, vasaro, vasca, vascello, vaschetta, vascolare, vascolarizzato, vascolarizzaione, vascolo, vascolopatia, vascoloso, vasculopatia, vasectomia, vasellame, vasello, vaseria, vasocostrittore, vasodilatatore, vasodilatazione, vasomotilità, vasomotore, vasomotorio, vasopressina, vasospasmo, vasotonina

Varianti

(antico) vase

Alterati