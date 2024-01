La definizione e la soluzione di: I maltrattamenti psicologici sul posto di lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Mobbing o mobbismo (dall'inglese [to] mob «assalire, molestare»; quindi «molestia, angheria») è un termine che in psicologia e nell'accezione comune indica una forma di abuso, ovvero un insieme di comportamenti aggressivi di natura fisica e/o verbale, esercitati da una persona o da un gruppo di persone nei confronti di uno o più soggetti.

Sebbene il termine venga utilizzato soprattutto per riferirsi a situazioni nel mondo del lavoro, più in generale il termine indica i comportamenti violenti che un gruppo (sociale, familiare, animale) rivolge a un suo membro; in riferimento al mondo del lavoro simili attività possono anche essere messe in atto da persone che abbiano una certa autorità sulle altre, in tal caso si parla di bossing; in etologia, il termine identifica i comportamenti aggressivi assunti da talune prede nei confronti di un predatore per intimorirlo e dissuaderlo dall'attacco.

Italiano

Sostantivo

mobbing ( approfondimento) m inv

(forestierismo) (etologia) comportamento aggressivo di un gruppo di prede, principalmente uccelli, rivolto al predatore (antropologia) (sociologia) (psicologia) (diritto) costrizione di un lavoratore a restare inattivo o lavorare in condizioni difficili, a fine di umiliazione

Sillabazione

mob | bing

Pronuncia

IPA: /'mbbing/

Etimologia / Derivazione

deriva da to mob, cioè "assalire, molestare, angariare"

Parole derivate

(medicina) flash mobbing, mobber, mobbizzare, mobbizzato

Termini correlati