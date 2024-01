La definizione e la soluzione di: Infiammazioni delle ossa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'osteite è un processo infiammatorio acuto o cronico delle ossa di origine microbica o traumatica. Quando il processo infettivo colpisce simultaneamente l'osso e il midollo osseo si parla di osteomielite. Generalmente i germi responsabili sono i batteri piogeni (cioè quelli che producono pus). Le forme acute, generalmente provocate da Staphylococcus aureus (germe molto comune presente sulla cute); questi microorganismi provengono, trasportati dal sangue, da piccole lesioni della cute (foruncoli, ferite, morsi di animali, da tonsille infette) o dall'esposizione all'esterno dell'osso (fratture esposte - ulcere cutanee profonde). Le forme acute colpiscono in prevalenza la popolazione giovane (bambini - adolescenti) e si localizzano spesso nel ginocchio o nella spalla e insorgono subdolamente e all'improvviso con febbre, dolore intenso e ipofunzionalità del distretto osseo colpito.

In letteratura esistono forme croniche sin dall'inizio ossia che non fanno parte di un processo evolutivo; in questo caso i sintomi sono meno acuti e l'evoluzione è lenta. L'osteomielite cronica è una terribile complicanza delle fratture esposte e delle ulcere da pressione mal curate.

Italiano

Sostantivo

osteite ( approfondimento) f sing (pl.: osteiti)

(medicina) infiammazione acuta o cronica delle ossa

Sillabazione

o | ste | ì | te

Pronuncia

IPA: /oste'ite/

Etimologia / Derivazione

derivato di osteo-, col suffisso medico -ite