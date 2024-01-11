Grazie a Bonn

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Grazie a Bonn' è 'Danke'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DANKE

Perché la soluzione è Danke? La parola DANKE rappresenta un'espressione di gratitudine molto comune in tedesco, usata per ringraziare qualcuno per un gesto o un favore. La sua origine si collega alla cultura tedesca e si diffonde anche in altri contesti come simbolo di cortesia e riconoscimento. Attraverso questa voce, si trasmette un sentimento di apprezzamento che rafforza i rapporti interpersonali. La presenza di DANKE nelle conversazioni quotidiane sottolinea l'importanza dell'educazione e del rispetto reciproco.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grazie a Bonn". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Grazie a Bonn nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Danke

La soluzione associata alla definizione "Grazie a Bonn" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grazie a Bonn" conferma che la soluzione 'Danke' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Danke

D Domodossola A Ancona N Napoli K Kappa E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grazie a Bonn" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Danke' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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