La fama delle persone illustri

Una celebrità di Internet è una celebrità che ha acquisito o sviluppato la sua fama e il proprio personaggio pubblico attraverso Internet. L'ascesa dei social media ha permesso alle persone di raggiungere un pubblico potenzialmente globale senza l'appoggio o la mediazione di organizzazioni terze, creando di fatto una nuova categoria di personaggi famosi. Nel linguaggio comune spesso ci si riferisce alle celebrità di internet con il termine inglese influencer.

Le celebrità di internet possono essere assunte da aziende di marketing di influenza per pubblicizzare prodotti presso i loro fan e follower nelle piattaforme internet da loro utilizzate. Le celebrità di internet spesso promuovono esplicitamente o implicitamente uno stile di vita o atteggiamenti particolari; in questo ruolo, possono influenzare o fare da cassa di risonanza per tendenze sociali in generi quali la moda, la tecnologia, i videogiochi, la politica e l'intrattenimento.

Vi sono categorie in base al numero di follower: massinfluencer con oltre un milione di follower, macroinfluencer fra 100 mila e un milione di follower, microinfluencer tra 10 e 100 mila, nanoinfluencer sotto i 10 mila follower.

Italiano

Sostantivo

celebrità f inv

individuo noto in uno specifico ambito professionale o artistico

Sillabazione

ce | le | bri | tà

Pronuncia

IPA: /telebri'ta/

Etimologia / Derivazione

dal latino celebritas cioè "affluenza di molte persone"

Sinonimi

fama, notorietà, rinomanza, popolarità, gloria

(senso figurato) (di persona) personaggio, personalità, vip, star

Contrari