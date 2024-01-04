Visse nell Eden
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SOLUZIONE: ADAMO
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ALTRE SOLUZIONI: EVA
Perché la soluzione è Adamo? Adamo è il primo uomo, secondo molte tradizioni, che visse nel paradiso terrestre conosciuto come Eden. La sua storia è legata a un luogo di perfezione e innocenza, un giardino dove la natura prosperava in armonia. La sua vita si svolse tra alberi, animali e il dialogo con Dio, fino a quando non fu allontanato da quel luogo di pura beatitudine. La sua esperienza rimane un simbolo di origine e perdita.
Visse nell Eden nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Adamo
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Visse nell Eden
- Risposta: ADAMO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: A____
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Le 5 lettere della soluzione
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