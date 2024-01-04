Visse nell Eden

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Visse nell Eden' è 'Adamo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ADAMO

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ALTRE SOLUZIONI: EVA

Perché la soluzione è Adamo? Adamo è il primo uomo, secondo molte tradizioni, che visse nel paradiso terrestre conosciuto come Eden. La sua storia è legata a un luogo di perfezione e innocenza, un giardino dove la natura prosperava in armonia. La sua vita si svolse tra alberi, animali e il dialogo con Dio, fino a quando non fu allontanato da quel luogo di pura beatitudine. La sua esperienza rimane un simbolo di origine e perdita.

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Visse nell Eden nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Adamo

Per risolvere la definizione "Visse nell Eden", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Adamo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Visse nell Eden

Visse nell Eden Risposta: ADAMO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: A____

A____ Inizia con: A

A Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

A Ancona D Domodossola A Ancona M Milano O Otranto

La soluzione 'Adamo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Visse nell Eden". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.