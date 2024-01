La Soluzione ♚ C è chi la cura meno della forma

Una sostanza pura, indicata anche come sostanza chimica o semplicemente sostanza, è un sistema omogeneo di composizione definita e costante, caratterizzato da proprietà chimico-fisiche specifiche. Italiano Sostantivo sostanza ( approfondimento) f sing (pl.: sostanze) (filosofia) ciò che si trova all'interno di un oggetto sensibile col fine di reggerlo (per estensione) l'insieme di un'idea e della sua rappresentazione ovvero l'archetipo ed il fenomeno (chimica) sistema omogeneo di composizione definita e costante, caratterizzato da proprietà chimiche e fisiche specifiche (senso figurato) patrimonio Sillabazione so | stàn | za Pronuncia IPA: /so'stantsa/ Etimologia / Derivazione dal latino substantia ossia "essenza, realtà, mezzi di sussistenza", derivazione di substare ovvero "stare sotto", dal greco pstas Sinonimi (filosofia) essenza, esistenza, realtà, consistenza

essenza, esistenza, realtà, consistenza ( per estensione ) parte importante, parte utile, fondamento, contenuto, argomento, succo, nocciolo, midollo, anima

parte importante, parte utile, fondamento, contenuto, argomento, succo, nocciolo, midollo, anima (chimica) materia, materiale, corpo, composto, elemento, prodotto, principio

materia, materiale, corpo, composto, elemento, prodotto, principio (specialmente plurale) ricchezza, patrimonio, fortuna, averi, beni, denaro, beni, averi, mezzi, possibilità Contrari apparenza, aspetto esteriore,forma

povertà, miseria Parole derivate sostantivo, sostanziale, sostanziare, sostanzioso Proverbi e modi di dire in sostanza: in conclusione.

